سقط صاروخ في حي السفارات المشدد الحراسة في العاصمة الافغانية كابول مساء الاثنين، بحسب الشرطة.

ويأتي ذلك قبل ساعات من اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتوقع عن استراتيجيته بشأن افغانستان.



وسمع مراسلو وكالة فرانس برس صوت صفارة انذار من الصواريخ اطلقتها السفارة الاميركية في المنطقة.



وقال ضابط شرطة لوكالة فرانس برس "سقط صاروخ في ملعب لكرة القدم في حي وزير اكبر خان" مضيفا انه لم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.



وسقط الصاروخ بجانب موقع انفجار شاحنة مفخخة في الحي الذي يضم معظم السفارات، في 31 أيار/مايو أدى الى مقتل نحو 150 شخصا واصابة نحو 400 اخرين معظمهم من المدنيين.



ويأتي سقوط الصاروخ بعد أن حذرت حركة طالبان الرئيس الاميركي الاسبوع الماضي من مغبة ارسال المزيد من القوات الى البلد المضطرب. ويبلغ عديد القوات الاميركية في افغانستان الان نحو 8400 جندي، في حين كان قبل ست سنوات 100 الف جندي.



وتنحصر معظم مهمة الجنود الاميركيين في تدريب القوات الافغانية وتقديم المشورة لها. ويوجد خمسة الاف جندي من حلف شمال الاطلسي كذلك في افغانستان.



