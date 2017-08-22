فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب الليلة الماضية أمام زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان في إطار إستراتيجية جديدة للمنطقة مبديا اعتراضه على أي انسحاب سريع من أطول صدام عسكري خاضته الولايات المتحدة.



وقال ترامب في كلمة تلفزيونية إن موقفه الجديد يهدف إلى الحيلولة دون تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للمتشددين الإسلاميين المصممين على مهاجمة الولايات المتحدة. وعرض ترامب أيضا نهجا أكثر تشددا للسياسة الأمريكية تجاه باكستان.



وتغلب ترامب على شكوكه بشأن الحرب التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة .



وكان ترامب قد قال مرارا خلال الحملة الانتخابية العام الماضي إن الحرب مكلفة جدا فيما يتعلق بالأرواح والأموال.



وقال في كلمته "حدسي الأصلي يدفعني للانسحاب ". ولكنه أضاف أن مستشاريه للأمن القومي أقنعوه بتعزيز القدرة الأمريكية على منع حركة طالبان من الإطاحة بالحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في كابول.



ولم يحدد ترامب عدد الجنود الأمريكيين الذين سيتم إرسالهم ولكن لدى وزير الدفاع جيمس ماتيس خططا لإرسال نحو أربعة آلاف جندي آخرين إلى جانب 8400 جندي موجودين حاليا في أفغانستان.