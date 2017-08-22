التحالف الدولي نفذ 250 غارة على مدينة الرقة ومحيطها خلال اسبوع





قتل 42 مدنيا بينهم اطفال ونساء الاثنين في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على عدة احياء في مدينة الرقة (شمال)، معقل تنظيم داعش الابرز في سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "أسفر قصف للتحالف الدولي الاثنين على عدد من احياء مدينة الرقة عن مقتل 42 مدنيا بينهم 19 طفلا و12 امراة".



ونفذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن 250 غارة على مدينة الرقة السورية ومحيطها خلال الاسبوع الماضي وحده، وفق ما قال متحدث باسمه لوكالة فرانس برس، في وقت تضيق قوات سوريا الديموقراطية الخناق اكثر على تنظيم داعش في المدينة.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل راين ديلون من بغداد حيث يرافق وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في زيارة إلى العراق، ان "اكثر من 250" غارة ضربت منطقة الرقة، معقل تنظيمداعشالابرز في سوريا، خلال الاسبوع الماضي. ويأتي ذلك في وقت وثق فيه المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل عشرات المدنيين في قصف جوي للتحالف خلال اسبوع.