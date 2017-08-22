وصل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس اليوم إلى بغداد في اليوم الثالث من هجوم تشنه القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم «داعش» في محافظة نينوى بشمال البلاد.



قال مصدر في رئاسة الوزراء العراقية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ماتيس سيلتقي خلال زيارته التي لم يعلن عنها مسبقا رئيس الحكومة حيدر العبادي ومسؤولين آخرين في بغداد لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتسليح القوات العراقية. ، على أن يجتمع برئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في إربيل، وذلك بعد شهر ونصف على استعادة الموصل، ثاني مدن العراق، من التنظيم وتشديد الطوق على تلعفر.