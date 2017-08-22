وصل العناصر الأربعة الذين ما زالوا على قيد الحياة من الخلية الجهادية التي نسب إليها اعتداءي كاتالونيا في آليات للشرطة صباح الثلاثاء إلى محكمة مدريد حيث يتوقع أن توجه إليهم التهم رسميا، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس.

ودخلت حافلات الشرطة الاسبانية تحت حراسة مشددة مقر المحكمة الوطنية التي تنظر في قضايا الارهاب، حيث سيمثل المشتبه بهم الاربعة امام قاض سيقرر ما اذا كان سيوجه اليهم التهم على خلفية عمليتي الدهس اللتين اسفرتا عن 15 قتيلا و120 جريحا.

وقتلت الشرطة او اعتقلت افراد خلية مؤلفة من 12 عضوا عقب اعتداءي الاسبوع الماضي في برشلونة ومنتجع كامبريلس وقد أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنهما.

وهي اول مرة يتبنى فيها التنظيم اعتداء في اسبانيا.

وكانت الشرطة اعتقلت اربعة رجال، فيما قتل أفراد الخلية الآخرون بعضهم بأيدي الشرطة وبعضهم الآخر في انفجار عرضي وقع في منزل كان يستخدم لتصنيع المتفجرات في ألكنار.