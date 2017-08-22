أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية الثلاثاء استعادة السيطرة على حيين يقعان داخل مدينة تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى في شمال البلاد.

وافاد البيان ان "اللوائين الحادي عشر والثاني بالحشد الشعبي حررا حي النور جنوب شرق تلعفر بالكامل" مضيفا ان "اللواء الحادي عشر وفرقة التدخل السريع وقطاعات الجيش العراقي تمكنوا من تحرير حي الكفاء بالكامل من سيطرة داعش الاجرامي".

قال مصدران أمنيان عراقيان إن قوات خاصة بدأت، الثلاثاء، عملية اقتحام المدخلين الغربي والجنوب الشرقي‎ لمدينة تلعفر، مركز قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل (شمال).

وأوضح الملازم أول بهاء المياحي، الضابط في الشرطة الاتحادية، للأناضول، أن "قوات خاصة من الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية وبإسناد من الحشد الشعبي بدأت صباح اليوم اقتحام المدخل الغربي لمركز قضاء تلعفر".

من جهته، قال الرائد ستار هادي، الضابط في الفرقة التاسعة بالجيش العراقي، للأناضول، إن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وفرق من الحشد الشعبي، شرعت باقتحام حيي الجزيرة والمنتظر ضمن الأحياء الجنوبية الشرقية لمدينة تلعفر".

وأمس الإثنين، قال النقيب إيهاب صفوان الياسري، مسؤول وحدة القصف المدفعي في الفرقة السادسة عشر (الجيش العراقي)، للأناضول، إن المدفعية والمستشارين الأمريكيين بدأوا بالمشاركة القتالية الفعلية ضد "داعش" على جبهة تلعفر، وذلك من خلال المدفعية الثقيلة الذكية.

وأمس الأول الأحد، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، انطلاق العمليات العسكرية لتحرير قضاء تلعفر من قبضة مسلحي "داعش".

والمنطقة المستهدفة هي جبهة بطول نحو 60 كلم، وعرض نحو 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفر (مركز قضاء تلعفر) وبلدتي العياضية والمحلبية، فضلًا عن 47 قرية.