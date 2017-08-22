حذرت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية من "انتقام قاس بلا رحمة" بسبب المناورات العسكرية السنوية المشتركة بينهما والمعروفة باسم (أولشي فريدوم).

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن متحدث باسم البعثة العسكرية في قرية (بانمونجوم) الحدودية قوله في بيان ان "واشنطن تجاهلت تحذيرنا لها لاتخاذ القرار الصحيح".

واوضح البيان ان الولايات المتحدة "ستتحمل النتائج الكارثية التي تتبع مناورات الحرب العدوانية والطائشة وايضا في حال مواجهتها جيش الشعب الكوري الشمالي".

واشار الى زيارة كبار القادة في الجيش الامريكي الى كوريا الجنوبية وهم قائد قيادة المحيط الهادي في سلاح البحرية الأمريكي هاري هاريس ورئيس القيادة الأمريكية الاستراتيجية الجنرال جون هايتن ومدير وكالة الدفاع الصاروخي للقوات الجوية الفريق أول سامويل غريفس.

ويأتي تحذير بيونغ يانغ بعد ان اعلنت كوريا الجنوبية امس الاثنين بدء المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة والمعروفة باسم (أولشي فريدوم).

وتتزامن مناورات العام الحالي مع تصاعد التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن وسط تبادل اتهامات ومشادات كلامية وبعد ان هددت كوريا الشمالية باطلاق اربعة صواريخ باليستية نحو مياه قريبة من جزيرة (غوام) الامريكية غرب المحيط الهادئ.