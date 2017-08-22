قالت مصادر أمنية تركية أن القوات الأمنية قتلت ثلاثة مسلحين في غارة جوية نفذت اليوم الثلاثاء في قضاء (غوربنار) التابع لولاية (فان).
ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن المصادر الأمنية قولها ان القوات الأمنية رصدت ثلاثة "إرهابيين" مدججين بالسلاح كانوا يخططون لاستهداف مركز (فان) بسيارة مفخخة امس الاثنين.
وذكرت أن قوات الدرك التركية أحبطت العملية "إلارهابية " من خلال تدميرها وقتل من بداخلها قبل وصولهم الى مركز المدينة.
وأضافت المصادر ان القوات الأمنية عززت اجراءاتها الامنية في المنطقة من أجل توفير الاستقرار والأمن للمواطنين.