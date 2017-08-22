أغلقت البورصةتداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 18.6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6932 نقطة و1.21 نقطة للوزني و 4.55نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر15 مليون دينار كويتي (نحو50.6 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو94.8 مليون سهم تمت عبر 3605 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و (زين) و(بيتك) و(وطني) (اجيليتي) و(انوفست) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المواساة) و(الديرة) و(سينما) و(عمار) و(المدن) و(ايفكت) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.



وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.