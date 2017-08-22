«نجاح تستحقه هذه النجمة العربية»
مسؤلو مهرجان غوتنبرغ الثقافي في العاصمة السويدية متحدثين عن النجمة نوال الزغبي بعد حفلها هناك الذي حضره أكثر من ٧٥ ألف شخص، وأدت نوال نخبة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة، وكان تفاعل الجمهور معها مميزا ورائعا.
كما وصفت الصحافة السويدية الحفل بالناجح جدا، وأشادت بالتفاعل الذي حصل مع نوال من قبل الجمهور.
«هي مفعمة بالنشاط وهو يزداد تقدما في العمر»
تعليق للصحافة الفنية بعدما بدا النجم جورج كلوني-56 عاما – مع زوجته أمل بشكل جديد تماما، حيث ظهرت هي متقدة النشاط وبوجه نضر بينما بدا هو متعبا وقد غزا الشيب شعر رأسه، وذلك خلال جولة لهما على ضفاف بحيرة كومو في ايطاليا.
«أتمنى أن أكون مثل أنچيلينا چولي»
الفنانة اللبنانية رولا سعد لموقع «الفن»، مبدية إعجابها الشديد بالنجمة العالمية أنچيلينا چولي، مثمنة جهودها الانسانية في كل المجالات. وقالت: أتمنى أن أصل الى ما هي عليه اليوم، لأنني أقدرها وأحترمها.
من ناحية اخرى، قالت رولا ان تصوير مسلسل «مجنون فيكي»، لم ينته بعد، وذلك بسبب تغيير موقع التصوير ولأن طاقم العمل كبير جدا، حيث يتضمن 32 ممثلا، قسم منهم من المحترفين والقسم الآخر من الوجوه الجديدة.
«هذه من أكثر الأخبار خداعا وتلفيقا التي سمعتها في حياتي»
الرئيس ترامب ينتقد من جديد وسائل الاعلام في نهاية عطلته التي استمرت 17 يوما في ملاعب الغولف ليعود بعدها الى واشنطن وسط تقارير عن تراجع شعبيته بعد تعليقاته المثيرة للجدل حول النازيين الجدد.
«الطريق الوحيد لهزيمة الكراهية»
نجمة فيلم «الخادمة» اليزابيث موس ترد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على تنامي النزعات العنصرية في العالم التي تكمن في وجود زعماء حقيقيين يتحدثون بمنطق وصوت أعلى ضد العنصرية والتطرف.
«أنا أعرف تماما طبيعة النازيين الذين يحترقون الآن بلا شك في نار جهنم»
النجم السينمائي الأميركي أرنولد شوارزنيغر خلال انتقادة بشدة الرئيس ترامب لمساواته بين العنصريين البيض والمتظاهرين المناوئين لهم في الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين بمدينة تشارلوتسفيل.
ماذا فعلت نوال الزغبي بالجمهور السويدي؟.. وما أمنيات الفنانة رولا سعد؟.. وما الانتقادات التي وجهها ترامب لوسائل الإعلام؟