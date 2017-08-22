تشكيل فريق عمل يضم دولة الكويت "تقديرا لما ورد في الورقة التي تقدمت بها





أشاد كبار المسؤولين العرب اليوم الثلاثاء بمقترحات دولة الكويت لتنفيذ قرار القمة العربية بشأن (الارهاب والتنمية الاجتماعية) وما ورد في الاعلان العربي حول دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورئيس اللجنة المكلفة من القمة العربية لتنفيذ القرار وزير التضامن الاجتماعي في مصر غادة والي امام الجلسة الختامية اجتماع كبار المسؤولين الاول المكلف بتنفيذ قرار القمة العربية بشأن (الارهاب والتنمية الاجتماعية).

وقالت والي "نشكر دولة الكويت على الورقة التي تقدمت بها الى الاجتماع وما تضمنته من خطط وبرامج للتفاعل مع التوصيات الواردة في الاعلان العربي (دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب) الصادر عن الاجتماع الوزاري (شرم الشيخ - فبراير 2017)".

واكدت انه "سيتم الاستفادة" من الورقة الكويتية وما فيها من مقترحات في التوصيات الصادرة عن اجتماع اليوم وخطة العمل التي سيتم بلورتها من قبل فريق العمل المشكل للقضاء على الإرهاب.

وبدوره اشاد مندوب الاردن لدى جامعة الدول العربية وممثل رئيس القمة العربية السفير على العايد خلال الجلسة بالورقة الكويتية وما تتضمنه من مقترحات محددة لكل توصية وردت في الاعلان الوزاري العربي معربا عن الشكر والتقدير لدولة الكويت "على هذه الورقة".

واعلن خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل يضم دولة الكويت "تقديرا لما ورد في الورقة التي تقدمت بها".

ويهدف فريق العمل الى بلورة مقترح خطة عربية تتضمن برامج وفعاليات وورشات تدريبية متخصصة في مدى زمني "عامين كحد اقصى" وبما يدعم الآليات الوطنية للقضاء على الارهاب.