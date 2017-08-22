قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل اليوم الثلاثاء إن برلين وباقي أوروبا يجب أن تدعم أغلبية الأتراك "ذوي العقلية الديمقراطية" الذين لم يدعموا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصعيد لموقف ألمانيا حيال أنقرة.

وتأتي تصريحات جابرييل خلال تجمع انتخابي للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه وسط تدهور العلاقات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي في أعقاب تصريح لإردوغان حث فيه الأتراك الألمان على مقاطعة الأحزاب الألمانية الرئيسية في انتخابات الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جابرييل قوله في اجتماع في منطقة سارلاند في غرب البلاد "أكثر من نصف البلاد ذوي عقلية ديمقراطية ولا يدعمونه".

وأضاف "اعتقد أن الكثير في تركيا يعتمدون على أوروبا وألمانيا لدعم الديمقراطية التركية ولا يراقبون بعجز".

ومن المتوقع أن تغضب هذه التصريحات تركيا بعد أن سبقها قول إردوغان لجابرييل بأن "يلزم حده" ووصفه الأحزاب الرئيسية في ألمانيا بأنها "أعداء لتركيا".

ويتهم إردوغان ألمانيا بإيواء المخططين لمحاولة الانقلاب الفاشلة ضده في العام الماضي.