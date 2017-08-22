عبدالعزيز الفضلي

اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د محمد الفارس ان البصمة قرار من مجلس الخدمة المدنية وبمتابعة من مجلس الوزراء ولايوجد لدي اي سلطة عليه سوى التنفيذ مشيرا الى انه يثق بالتزام الادارات المدرسية وهيئاتنا التعليمية في الدوام والاخلاص في العمل ولكن لايوجد بيدي شي افعله "

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم مع مدراء المناطق التعليمية تم خلاله مناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وعقود الصيانة وكل ماتحتاجه المدارس

وطلب الفارس من المدراء تقديم مبررات حول عدم امكانية تطبيق البصمة والفئات المستثناه لمخاطبة الديوان بذلك لافتا الى انه من الصعب تطبيق القرار في الاول من اكتوبر لعدم توفر الميزانية الكافية لشراء اجهزة البصمة .



وأشار الفارس الى ضرورة حل كل العقبات التي تواجهها وزارة التربية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ودعا الفارس مدراء المناطق بتكثيف الجهود وابلاغه باي مشكلة تواجههم في المدارس مشددا على الى اننا سنعمل بكل طاقتنا لتذليل المعوقات التي تواجه المدارس وطلبتنا .



