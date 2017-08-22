أعلن مسؤول في الجيش الأمريكي أنه تم العثور على رفات عدد من البحارة العشرة المفقودين منذ تصادم مدمرة أمريكية بناقلة نفط بالقرب من سنغافورة .

وعثرت فرق البحرية الماليزية على جثمان واحد ، حسبما أكد الأدميرال سكوت سويفت المسؤول في البحرية الأمريكية.

وأضاف أنه تم العثور على رفات أخرى على متن السفينة ويجري تحديد هوياتها.

وبقي البحارة العشرة مفقودين منذ اصطدمت المدمرة (يوإس إس جون إس ماكين) بالناقلة (ألنيك إم سي) التي ترفع علم ليبيريا صباح الاثنين.

يشار إلى أن الحادث هو ثاني تصادم بين سفينة عسكرية أمريكية وسفينة تجارية في المياه الآسيوية خلال ثلاثة شهور ، وهو ما دفع إلى وقف عمل الأساطيل الأمريكية ومراجعة شاملة للأسطول الأمريكي السابع الذي يتمركز في المحيط الهادئ.