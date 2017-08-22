أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء ان بلاده لن تسمح لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية بإقامة دولة في شمال سوريا.

وقال اردوغان في كلمة خلال اجتماع رؤساء البلدات التركية ان "البعض يسعى لتأسيس دولة كردية وانا اعتبر هذا اهانة لإخواني الاكراد لأني أؤمن بأنهم سيعارضون إنشاء هذا الكيان سواء في شمال سوريا او جنوب تركيا".

واشار الى ان عناصر "حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية ارادوا تشكيل ممر ارهابي في شمال سوريا ويمتد حتى البحر المتوسط" مؤكدا ان "تركيا ستواصل ضربهم وتدميرهم مثلما نستهدف ارهابيي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا وجبل قنديل بشمال العراق".

واوضح ان حالة الطوارئ المعلنة في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت في يوليو 2016 تستهدف "هزيمة التنظيمات الارهابية ودفنها وتوفير الامن والاستقرار للشعب".

واضاف ان "مسؤوليتي كرئيس للدولة لن تتحقق حتى ينعم شعبي من جنوب شرق وشرق وجميع المدن التركية بالسلام".

ويسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الشعبية والمصنفان من قبل تركيا منظمتين "ارهابيتين" على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا حتى منطقة (عفرين) في الغرب في حين تسعى أنقرة لمنعهما من السيطرة على المناطق المتاخمة لحدودها.