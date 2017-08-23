أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس امس خلال زيارته المفاجئة لبغداد أن بلاده تدعم الحفاظ على وحدة العراق، وترفض أي إجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان نشرته وكالة أنباء الإعلام العراقي «واع»، أن «العبادي استقبل بمكتبه امس وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتس والوفد المرافق له»، مبينا أنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتدريب والتسليح، إضافة إلى الحرب على الإرهاب والانتصارات التي تحققها القوات العراقية على عصابات داعش الإرهابية».

وأضاف البيان أن وزير الدفاع الأميركي أكد دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب والإشادة بالانتصارات المتحققة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم الحفاظ على وحدة العراق وترفض أي إجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره.

إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المشتركة العراقية امس اقتحام قواتها مركز قضاء تلعفر من الجهة الشرقية والجنوبية الغربية، وذلك في اطار عمليات تحرير تلعفر من قبضة ما يسمى تنظيم (داعش).

وقال قائد عمليات (قادمون يا تلعفر) الفريق الركن عبد الامير يارالله في بيان: ان قطعات الفرقة المدرعة التاسعة اقتحمت مركز قضاء تلعفر من الجهة الشرقية للمدينة فيما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب المركز من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة عبر (حي الكفاح) اول احياء قضاء تلعفر.

وأضاف يار الله ان قطعات فرقة المشاة 16 سيطرت على تقاطع الكسك ومصفى نفط الكسك ونصبت العلم العراقي فيه، موضحا ان القوات تعمل ايضا على تحرير قرى (طشتية) و(تل السمن).

وأوضحت ان قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت ايضا من السيطرة على قرية (ترمبي) والمناطق المرتفعة المحيطة بالقرية الكائنة في الشمال الغربي للمدينة.

يذكر ان نحو 30 ألف مدني فروا من تلعفر نتيجة المعارك الدائرة والظروف الإنسانية الصعبة هناك فيما تتوقع منظمة الامم المتحدة فرار المزيد خلال الأسابيع المقبلة. إلى ذلك، استهدف الطيران العراقي، امس أحد مقرات تنظيم «داعش» وسط مدينة تلعفر، ما أسفر عن مقتل مسؤول التجنيد بالتنظيم أبو قتادة العفري، وأربعة من مرافقيه.

وقالت مصادر استخباراتية من داخل المدينة، وفقا لما أوردته قناة (السومرية) العراقية: إن «الطيران العراقي استطاع أن يقتل مسؤول التجنيد لعناصر «داعش» الإرهابية أبو قتادة العفري وأربعة من مرافقيه، في ضربة جوية».

وأضافت المصادر أن «التنظيم أدخل عناصره بحالة إنذار في مركز تلعفر تحسبا لتكرار عمليات القصف لمقراته الرئيسية».