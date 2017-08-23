واشنطن ـ أحمد عبدالله

عرض جون رينز المسؤول عن تقدير عوامل المخاطرة السياسية في شركة «آي. اتش. اس» المالية تقييم شركته وشركات أخرى لاحتمالات الاستقرار السياسي في واشنطن على المدى المنظور.

وأضاف رينز في حوار تلفزيوني مع «سي. ان. بي. سي» ان مصدر القلق لدى المستثمرين فيما يتصل بالاستقرار السياسي في الولايات المتحدة يرتكز حول احتمال فوز الديموقراطيين بأغلبية مقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية التي ستجري العام المقبل.

وقال رينز: «إذا فاز الديموقراطيون في 2018 في مجلس النواب فان بوسعهم نشر السجل الضريبي للرئيس دونالد ترامب، وربما يسبب ذلك كارثة للرئيس على صعيد الرأي العام ويدفعه هذا للاستقالة».

وأضاف: «حتى الآن فإن ما يتراوح بين 80 و85% من الجمهوريين في الكونغرس يؤيدون الرئيس على الرغم من كل ما حدث، أما لو سحب البساط من تحت أقدام الرئيس بسبب سجله الضريبي فان مؤيديه سينتقلون بسهولة الى الضفة الاخرى».

وكان تصريح توني شوارتز كاتب خطب الرئيس ترامب بأنه يرجح استقالة الرئيس العام المقبل قد أثار ردة فعل قوية في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت المراهنات على احتمال استقالة الرئيس الى 6 مقابل 4 كنسبة عامة تقف فيها الأغلبية مع احتمال استقالة ترامب.

فضلا عن ذلك فإن شعبية الرئيس تراجعت في الولايات التي انتزعها من الديمقراطيين للمرة الاولى من الثمانينيات مثل ويسكونسون وميتشيغان بعد أن أظهرت الاستطلاعات ان اكثر من 60% من الناخبين في تلك الولايات يرون انه «لا يصلح لرئاسة الولايات المتحدة».

ويزيد من تدهور شعبية ترامب ان أغلبية ساحقة من النساء يرين ضرورة إقالته، اذ تصل نسبة مؤيدي الإقالة لمعارضيها 5 الى 3. ويشير كل ذلك الى ان البحث الراهن في الولايات المتحدة يتجه نحو توقع سيناريوهات تحرك الكونغرس لإقالة الرئيس.