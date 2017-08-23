«أتمنى أن أكون مثل أنچيلينا چولي»

الفنانة اللبنانية رولا سعد لموقع «الفن»، مبدية إعجابها الشديد بالنجمة العالمية أنچيلينا چولي، مثمنة جهودها الانسانية في كل المجالات. وقالت: أتمنى أن أصل الى ما هي عليه اليوم، لأنني أقدرها وأحترمها. من ناحية اخرى، قالت رولا ان تصوير مسلسل «مجنون فيكي»، لم ينته بعد، وذلك بسبب تغيير موقع التصوير ولأن طاقم العمل كبير جدا، حيث يتضمن 32 ممثلا، قسم منهم من المحترفين والقسم الآخر من الوجوه الجديدة.