أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عزمهما دعم التوجه الهادف لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وما وراءه.
جاء ذلك خلال مباحثات بين نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومساعد الرئيس والممثل الخاص بالمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين السعودي والأمريكي أكدا أولويتهما المشتركة المتمثلة في قطع جميع أشكال الدعم للإرهابيين والمتطرفين وتنسيق التطوير المستمر للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف كما أكدا التزامهما بتعزيز علاقتهما وتعاونهما الوثيق.