عادت مجددا مجلة شارلي ايبدو الفرنسية لتنشر من جديد على صفحتها الأولى امس رسما مسيئا لمشاعر المسلمين في أعقاب اعتداءات اسبانيا، وأثار خشية من تغذية العداء للاسلام.



فعلى الصفحة الأولى للمجلة، بدا في الرسم شخصان منطرحان أرضــا وسط الدماء بعدما دهستهما شاحنة صغيرة، إلى جانب عبارة «الاسلام، دين السلام...الأبدي».



واعتبر منتقدو «شارلي ايبدو» ان صفحتها الاولى تشوه صورة ديانة يعتنقها نحو مليار ونصف شخص حول العالم، عبر التلميح إلى انها ديانة عنيفة بجوهرها.



وتصدر هذا الموضوع النقاشات المطروحة على «تويتر» في فرنسا، حيث علق النائب الاشتراكي البارز والوزير السابق ستيفان لوفول بقوله ان الرسم «شديد الخطورة».



وقال: «عندما تكون صحافيا، فعليك ممارسة ضبط النفس لان هذا النوع من الاستنتاجات قد يستغله آخرون».



وأوضح رئيس تحرير شارلي ايبدو لوران سوريسو خياره في مقالة أوضح فيها أن الخبراء وصانعي القرار يتجنبون طرح الأسئلة الشائكة خوفا على المسلمين المعتدلين الذين يحترمون القانون.



وكتب ان «النقاشات والأسئلة حول دور الديانة وخصوصا دور الاسلام، في هذه الهجمات اختفت بالكامل».