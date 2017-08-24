أعلنت البحرية الأميركية امس أنها أعفت الأميرال جوزيف أوكوين قائد الأسطول السابع من مهامه في أعقاب حادثي تصادم مهلكين في آسيا في أقل من 3 أشهر.



وقال المتحدث باسم البحرية ان الأميرال سكوت سويفت قائد أسطول المحيط الهادي الأميركي أعفى أوكوين من مهامه في قاعدة يوكوسوكا البحرية في اليابان، مشيرا إلى أن نائب قائد أسطول المحيط الهادي الأميرال فيل سوير سيتولى القيادة على الفور.



وحدث تصادم بين مدمرة تحمل صواريخ موجهة وسفينة تجارية شرقي سنغافورة وماليزيا يوم الاثنين الماضي في رابع حادث كبير تتعرض له قطع من الأسطول الأميركي في المحيط الهادي هذا العام.