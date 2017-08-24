انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3 سنتات في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ مستوى 48.27 دولار أمريكي مقابل48.30 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنحو 77 سنتا لتصل إلى مستوى48.41 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) تسليم أكتوبر بنحو 70 سنتا لتصل إلى مستوى52.57 دولار للبرميل.