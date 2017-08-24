قتل 16 شخصا اثر مرور الإعصار "هاتو" الذي ضرب هونغ كونغ وجنوب الصين الاربعاء متسببا بدمار كبير بحسب حصيلة جديدة اعلنت الخميس.

ولقي ثمانية أشخاص حتفهم في ماكاو، المنطقة الأكثر تضررا من العاصفة التي ضربتها الأربعاء. وتعرضت المدينة لفيضانات كبيرة واظهرت مشاهد لوسائل اعلام محلية سيارات غمرتها المياه واشخاص يسبحون في الشوارع.

وقضى رجل بعد أن انهار عليه جدار فيما وقع آخر من شرفة الطابق الرابع ولقي سائح صيني حتفه بعد انقلاب شاحنة عليه. وأعلنت حكومة ماكاو أنها عثرت صباح الخميس على جثة رجل في موقف سيارات الا أنها لم تعط مزيدا من المعلومات عن حالات الوفاة الأخرى.

واشتكى السكان من انقطاع التيار الكهربائي في حين لجأت الكازينوهات الى مولدات.

وفي هونغ كونغ، أعلنت السلطات حالة الانذار القصوى (الدرجة العاشرة) ويحدث ذلك للمرة الثالثة فقط في تاريخ هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي استعادتها الصين في 1997.

وجرح أكثر من 120 شخصا في حين ضربت رياح عنيفة وأمطار غزيرة المنطقة. وأشارت الشرطة الخميس الى أن رجلا يبلغ 83 عاما قيل إنه قضى في الاعصار لكن تبين في وقت لاحق أنه انتحر.

وألغيت مئات الرحلات الجوية فيما بقيت بورصة هونغ كونغ مقفلة.

وقتل ثمانية اشخاص على الاقل في مدينة كانتون المجاورة في جنوب الصين وتم إجلاء 26817 شخصا بحسب وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية. وقطع التيار الكهربائي عن ما يقارب مليوني شخص.