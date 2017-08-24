واصلت جمعية الهلال الأحمر والقنصلية الكويتية في البصرة العراقية أعمالهما الإغاثية والإنسانية في تلك المحافظة بتقديم مزيد من المساعدات الغذائية وكوبونات التسوق لمساعدة النازحين العراقيين في المحافظات العراقية.



وقال رئيس وفد الهلال الأحمر الكويتي في البصرة أحمد الفقعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن حملة التوزيع هذه تأتي استكمالا لمشروع (الكويت بجانبكم) التي أطلقتها الكويت لإعانة النازحين حيث استمرت ثلاثة أيام متتالية شملت الأسر النازحة في البصرة وأمنت الحملة مساعدات لنحو 11 ألف أسرة نازحة منذ انطلاقها إلى الآن والحملة مازالت مستمرة.



وأضاف الفقعان أن عملية توزيع المساعدات جاءت بالتعاون مع القنصلية الكويتية في البصرة وتضمنت سلالا غذائية إضافة إلى 500 كوبون تسوق مدفوعة الثمن وزعت في مناطق متنوعة من أقضية ونواحي ومركز مدينة البصرة.



وأثنى على التعاون والتنسيق مع قنصلية الكويت في البصرة مما ساهم في إيصال تلك المساعدات إلى مستحقيها.



وذكر أن هذه المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها الجمعية بمحافظة البصرة وباقي المحافظات العراقية تأتي بدعم كامل من الكويت وتنفذها ذراعها الإنسانية ممثلة في الهلال الأحمر الكويتي التي غطت مشاريعها الكثير من المحافظات العراقية.



وأشار إلى حرص الجمعية على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية باستمرار لتصل إلى كل النازحين العراقيين المحتاجين في مختلف المحافظات العراقية.