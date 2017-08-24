أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة الكهرباء والماء بهدف دمج المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإعادة طرحه.

وقالت هيئة مشروعات (الشراكة) في بيان اليوم الخميس إنه بعد دراسة مستفيضة لتقرير تقييم العروض الفنية للمزايدين في مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية) تبين للهيئة وجود حيود فنية في العروض المقدمة من المزايدين خلافا لما تضمنته هذه العروض من تحفظات قانونية على بنود وثائق عقد الشراكة.

وذكرت الهيئة أن اللجنة العليا في هيئة (مشروعات الشراكة) وافقت في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء على توصيتها بإلغاء مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية).

وبينت أن اللجنة قررت أيضا تشكيل فريق عمل مشترك بين هيئة (الشراكة) ووزارة الكهرباء والماء بهدف دمج المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع وإعادة طرحه استجابة لمقتضيات المصلحة العامة في التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية نظرا إلى الطلب المتنامي على الطاقة في السنوات المقبلة مع العمل على تذليل المعوقات قدر الإمكان اختصارا للمدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ المشروع.