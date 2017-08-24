أغلقت البورصةتداولاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها السعري 3ر37 نقطة ليصل إلى 6885 نقطة بينما ارتفع المؤشر الوزني 56ر0 نقطة ومؤشر (كويت 15) 96ر1 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر13 مليون دينار كويتي (نحو 44 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر70 مليون سهم تمت عبر 3169 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(الامتياز) و(بوبيان ب) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(كابلات) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ورقية) و(صفاة طاقة) و(أغذية) و(يونيكاب) و(بوبيان ب) و(عمار) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.