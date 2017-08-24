أعلنت وزارة النقل العراقية الخميس مقتل 20 شخصا من طاقم سفينة عراقية غرقت في 19 آب/اغسطس إثر تصادم مع سفينة في قناة خور عبد الله جنوب البلاد.

وقال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي "بجهود كبيرة مشتركة من قبل الموانئ وقيادة القوة البحرية وبعمل متواصل تم انتشال سفينة المسبار الذي كان منغمسا داخل المياه وفي منطقة رخوة من القاع". واكد العثور "على 16 جثة من المتبقين من طاقم السفينة اثناء انتشال السفينة اليوم"، فيما اكد السبت الماضي عن انتشال اربع جثث".

غرقت سفينة المسبار العراقية في قناة خور عبد الله اثر تصادمها مع السفينة الأجنبية العملاقة "رويال أرسنال" التي ترفع علم جمهورية سان فينسنت في الكاريبي السبت.

واتشل 12 من افراد الطاقم العراقي أحياء.

احتجزت السلطات العراقية السفينة داخل المياه الاقليمية بعد صدور امر قضائي من إحدى المحاكم في محافظة البصرة يقضي بمنعها من مغادرة المياه العراقية لحين الانتهاء من التحقيق في ملابسات تصادمها مع "المسبار".

أعادت السلطات العمل على الخط الملاحي بعد توقف دام ستة أيام لغرض البحث عن السفينة الغارقة.