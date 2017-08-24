هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح الملا ومنتسبي الأجهزة الأمنية المختصة والقائمين على كشف عملية تهريب كميات كبيرة من الخمور المستوردة أول أمس ، مثمناً في هذا الصدد ومشيداً بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها وكل المخلصين من أبناء الوطن وفي مختلف مواقع العمل والإنتاج والخدمة على إمتداد الكويت الحبيبة .

وأشاد المحافظ في تهنئته إلى العميد الملا بالجهود الإعتبارية والنوعية التي يبذلها منتسبوا القطاع الأمني في محافظة الأحمدي في ظل خصوصية المحافظة وإتساع مساحتها والزيادة المضطردة في عدد سكانها والتوسع العمراني المستمر الذي تشهده والتي تلقى بمسؤوليات مضاعفة على جميع القطاعات الخدمية والإدارية والفنية في المحافظة وفي صدارتها القطاعات الأمنية .

وتمنى المحافظ للأسرة الأمنية في محافظة الأحمدي التوفيق في مواصلة تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان على إمتداد مناطق المحافظة عبر الأداء المتميز واليقظة الدائمة والعمل بلا كلل والتصدي لكل من تسول لهم أنفسهم الإضرار بالوطن والمواطنين بأية صورة .