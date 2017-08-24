ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس نقلا عن مصادر أن محققين من الكونجرس عثروا على رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني من العام الماضي لأحد كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب تدور حول السعي لترتيب اجتماع بين مسؤولين بحملة ترامب الانتخابية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت (سي.إن.إن) إن ريك ديربورن الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس هيئة العاملين بالبيت الأبيض أرسل البريد الإلكتروني لمسؤولين بحملة ترامب بمعلومات عن شخص يحاول أن يصلهم ببوتين.

وأُرسل البريد الإلكتروني في يونيو حزيران 2016 في نفس الوقت تقريبا الذي اجتمع فيه دونالد ترامب الابن مع روس عرضوا عليه معلومات تضر بسمعة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون منافسة والده في الانتخابات.