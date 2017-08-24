أعلنت مجموعة "زين" الكويتية والشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" اليوم الخميس الانتهاء من مزاد بيع عدد 648ر711ر425 سهما من أسهم (زين) تشكل نسبة 9.838 في المئة من رأس مال الشركة بسعر 600 فلس كويتي للسهم الواحد.

وبلغت قيمة الصفقة 4ر255 مليون دينار كويتي (نحو 1ر846 مليون دولار امريكي) لصالح شركة (عمانتل).

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة بدر الخرافي في مؤتمر صحافي ان الصفقة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة الاستثمار بكثافة في مجال الخدمات الرقمية ضافة الى انها تعكس مدى الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي.

وأوضح انه سيتم استخدام السيولة النقدية في سداد بعض التزامات المجموعة اذ سيؤدي التأثير الإيجابي لهذه السيولة إلى خفض صافي الدين بالنسبة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بشكل كبير وسيرفع أي ضغوط مالية على ميزانية المجموعة.

وأشار الى سعي الشركة لتصدر سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إقليميا من خلال تقديم مبادرات أكثر إتصالا بالواقع في الوقت الراهن مع البقاء على المنتجات الأساسية ذات الصلة بقاعدة العملاء.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة (عمانتل) طلال المعمري ان في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الاتصالات العالمية تغيرات متسارعة فإن أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط ليست ببعيدة عن هذا التوجه العالمي.

وأوضح ان الاستثمار في الخدمات الرقمية المبتكرة أمر بالغ الأهمية لبناء شركة أقوى في المستقبل مبينا انه ضوء هذه البيئة التنافسية فإن الاستحواذ على حصة من الاسهم في مجموعة زين هو خطوة استراتيجية لعمانتل.

بدوره اكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد اهمية الصفقة كونها تعد بمثابة شهادة على النقلة النوعية التي أحدثتها بورصة الكويت في سوق التداول الكويتي خلال فترة وجيزة.

وقال الخالد ان الاقتصاد الكويتي يعد من الاقتصادات المميزة في أسواق المنطقة وإبرام هذه الصفقة يؤكد على قوة الشركات الكويتية على المستوى الإقليمي والدولي.

واضاف ان إبراز مكانة السوق الكويتية باعتبارها بيئة مناسبة تملك مقومات جاذبة للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال يفرض على بورصة الكويت مسؤوليات وتحديات أكبر لمواصلة تطوير أعمالها.

يذكر ان توقيع اتفاقية البيع تم بعد الانتهاء من المزاد الذي أقيم طبقا لقواعد وشروط بورصة الكويت بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين والرئيس التنفيذي لعمانتل والرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت.

ويبلغ رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة (زين) المصرح به 7ر432 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) وتأسست الشركة عام 1983 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1985.

وتعمل الشركة في شراء وتوريد وتركيب وادارة وصيانة أجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة علاوة على الاستثمار في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.