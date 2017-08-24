قال وزير الاقتصاد الإسباني اليوم الخميس إنه لا يتوقع أي تأثير كبير قصير المدى على السياحة، القطاع المهم في الاقتصاد الإسباني، نتيجة الهجمات التي وقعت في قطالونيا الأسبوع الماضي.

كانت سيارة دهست سائحين وسكانا محليين في شارع لاس رامبلاس المزدحم في برشلونة يوم الخميس الماضي مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. وقتل شخصان آخران أثناء هروب السائق وفي هجوم منفصل في كامبريلس.

وقال الوزير لويس دي خويندوس في مؤتمر صحفي "في ضوء البيانات المتاحة لدينا لا نتوقع تأثيرا واضحا على السياحة في المدى القصير".

وأشار إلى أن الحكومة الإسبانية قد ترفع توقعاتها الاقتصادية لعام 2017. وتقدر إسبانيا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في العام الحالي