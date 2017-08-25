بعد اسبوع من اعتداءات اسبانيا، قالت الشرطة امس انها تحقق في أي علاقات دولية للخلية الارهابية وراء الاعتداءات بعد ان اعترف مشتبه به بأنها كانت تستهدف معالم رئيسية في البلاد.

ونفذت الشرطة مداهمات جديدة لتفكيك أي شبكات دعم محتملة لأعضاء الخلية الذين نفذوا عمليتي دهس، فيما يركز المحققون على رصد أي علاقات دولية للخلية التي يتألف معظم أعضائها من المغاربة، في إطار محاولاتهم تتبع تحركاتهم من فرنسا الى بلجيكا.

وخلال جلسة محكمة اولية ظهر حجم الهجمات التي كان المشتبه بهم يخططون لتنفيذها، بعد أن قال محمد حولي شملال (21 عاما) للقاضي ان المجموعة كانت تخطط «لهجوم أوسع بكثير يستهدف معالم رئيسية» باستخدام قنابل.