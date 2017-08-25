توغلت القوات العراقية في مدينة تلعفر امس وانتزعت 31 منطقة جديدة من قبضة تنظيم «داعش» الارهابي.

وقال قائد الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في بيانات متعاقبة بثها التلفزيون الرسمي، إن قوات بلاده حررت أحياء النور: الأولى، والخضراء، والجزيرة داخل مركز قضاء تلعفر.

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، مقتل أكثر من 300 عنصر من تنظيم «داعش» خلال معارك تلعفر.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القيادة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث باسم التحالف الدولي رايان ديلون، بمقر الدفاع العراقية ببغداد، إن «القوات العراقية قتلت 302 إرهابيين من داعش خلال معارك تحرير قضاء تلعفر غرب الموصل».

وأوضح رسول أن «القوات المشتركة حررت 31 منطقة من قضاء تلعفر (تشمل المناطق والقرى والأحياء)، وهي تواصل تقدمها وفقا للخطة الموضوعة في جميع المحاور»

. وتابع «القوات الأمنية دمرت 35 سيارة تابعة لتنظيم داعش خلال المعارك بينها سيارات مفخخة حاولت التعرض لقطعاتنا العسكرية».

من جهته، قال رايان ديلون، إن «موارد تنظيم داعش في تلعفر جمدت بالكامل وعناصره محاصرون داخل القضاء»، متوقعا أن «تكون معركة مركز القضاء أكثر عنفا».