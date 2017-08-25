أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إلقاء القبض على سبعة أشخاص من أصل عشرة يشتبه بتورطهم في تنفيذ أعمال إرهابية.

وأكدت الوزارة في بيان بثته وكالة انباء البحرين الرسمية «بنا» امس استمرار أعمال البحث والتحري للقبض على بقية العناصر الهاربة.

وأوضحت ان أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات أسفرت عن ضبط كميات من المواد المتفجرة في مواقع مختلفة تستخدم كورش لتصنيع القنابل محلية الصنع وتخزين المواد الخاصة بصناعة العبوات المتفجرة وذلك وسط مناطق مأهولة بالسكان.

وقالت الوزارة في بيانها انه تم العثور على مواد كيماوية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وسلاح أتوماتيكي وأسلحة أخرى محلية الصنع وصواعق وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية.

وأوضحت انه بعد إخطار النيابة العامة واتخاذ كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة، انتقلت على الفور فرق الأدلة الجنائية إلى هذه المواقع، لإجراء المعاينات الفنية وتحريز المضبوطات نظرا لخطورتها التدميرية وذلك لنقلها إلى موقع آمن، حيث اتضح أنه تم إعداد هذه المواقع بقصد تصنيع العبوات الناسفة والتخزين، وقد تم العثور فيها على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، والتي قدرت بما يفوق 127 كيلوغراما، من بينها ما يزيد عن 24 كيلوغراما من مواد C4 وTATP ونيترو سيليلوز شديدة الانفجار، بالإضافة إلى مواد كيميائية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وسلاح أتوماتيكي وأسلحة أخرى محلية الصنع وصواعق وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية.