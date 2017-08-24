قالت الشرطة اليوم الخميس، إن السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف، اعتقلت مشتبها به يعتقد أنه قتل شخصا بالرصاص خارج كنيس بينما كان يسرق سيارته.

وقع الحادث تقريبا في منتصف الليل خارج كنيس برودسكي بوسط كييف.

وفي الوقت الذي قالت فيه الشرطة إن الضحية أجنبي ،أفادت وكالة أنباء "سترانا دوت يو ايه" المحلية أن الضحية مواطن إسرائيلي.

وأفادت الشرطة في بيانها أنه عثر على الضحية ميتا متأثرا بإصابته بطلقات نارية متعددة بموقع حادث سرقة السيارة.

وقالت الشرطة إن السلطات تمكنت من تحديد مكان السيارة خلال ساعات واحتجزت المشتبه به الذي كان بداخلها.

وقد يواجه المشتبه به عقوبة السجن لمدة 15 عاما بتهمة القتل.