قال تشالز فرانسيس، المتحدث باسم شرطة مدينة تشارلستون الأميركية، ان شخصا قتل وأصيب آخر فيما يحتجز عدد من الرهائن داخل أحد المطاعم بوسط المدينة.



وأضاف فرانسيس أن شرطة المدينة بولاية ساوث كارولينا تتعامل مع «موقف إطلاق نار نشط»، موضحا أن هناك عددا من الرهائن داخل المطعم.



وقال عمدة المدينة جون تيكلينبورج، في تصريحات للصحافيين نقلتها شبكة «سي.إن.إن» الأميركية إن الحادث متورط فيه «موظف ناقم».



وأوضح أن الحادث «ليس عملا إرهابيا. وليس جريمة كراهية. بل موظف ناقم وصل إلى موقع عمله».



وطالبت شرطة المدينة السكان بتجنب المنطقة القريبة من مطعم «فيرجينيا أون كينغ» الكائن بوسط تشارلستون وهي منطقة تجارية وسياحية شهيرة.



وقال أحد شهود العيان انه كان هناك نحو30 شخصا يتناولون الطعام داخل المطعم لدى دخول الشخص المسلح.