أفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ساعة متأخرة يوم الخميس وأعرب خلاله عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها.



تأتي المكالمة بعد يومين من تصريح مصدرين أمريكيين مطلعين لرويترز بأن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.



وقال بيان الرئاسة المصرية "تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها"