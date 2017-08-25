فجر انتحاري نفسه في مسجد وقت صلاة الجمعة في العاصمة الافغانية كابول، بحسب مسؤولين قالوا ان الهجوم "الارهابي" متواصل.



وقال مساعد الناطق باسم وزير الداخلية الافغاني نجيب دانيش ان "هجوما ارهابيا وقع في حي قلا النجارة في كابول".



من جهته، اوضح عبد البصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول ان انتحاريا "فجر نفسه داخل المسجد".



واضاف انه "سقط ضحايا بالتأكيد" ووقع الاعتداء في ساعة صلاة الجمعة.



واوضح دانيش لقناة "تولو نيوز" ان مسلحين اثنين او ثلاثة دخلوا مع الانتحاري الى المسجد على ما يبدو وتبادلوا اطلاق النار مع الشرطة من داخله.