أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري، أن السلطات التركية اعتقلت 5 أشخاص لهم صلة بقرصنة وكالة الأنباء القطرية «قنا»، وأن التحقيق مستمر معهم.



وقال المري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل التركي عبد الحميد غل في أنقرة، اليوم الجمعة: «السلطات القطرية بدأت تحقيقا داخليا وخارجيا، بعد اختراق موقع الوكالة، وبث تصريحات مفبركة منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني».



وأضاف المري أن «الدوحة طلبت من دول صديقة التعاون في هذا الملف»، مشددا على أن «السلطات التركية أبلغت الدوحة بأنها ألقت القبض على 5 أشخاص لهم صلة بعملية الاختراق، وأنهم يخضعون للتحقيق، وقال إن نتائجه ستكشف عند انتهائه».