أعلنت وزارة الداخلية الألمانية امس حظر أكبر منصة على الإنترنت لليسار المتطرف في البلاد ومصادرة عدد من قطع السلاح الابيض أثناء عملية تفتيش، في إجراء يأتي اثر أعمال عنف على هامش قمة مجموعة العشرين الأخيرة.



وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير المقرب من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، انه بتفتيش مقار الموقع الإلكتروني «لينكسونتن.انديميديا.اورغ» في فريبورغ عثر المحققون على سكاكين وهراوات وأنابيب ومقاليع لرشق الحجارة.



واعتبر الوزير الألماني ان الموقع شكل مسرحا «شبه يومي» لبث تصريحات كراهية ودعاية تصل حد «المساعدة الملموسة» في ارتكاب مخالفات.