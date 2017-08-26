أعلن الجيش العراقي اختراق دفاعات تنظيم «داعش» بمركز تلعفر والقلعة القديمة.

واستعادت القوات العراقية، في وقت سابق من امس، كامل ناحية المحلبية شرقي تلعفر.

وقال قائد عمليات «قادمون يا تلعفر» الفريق عبدالأمير رشيد يارالله، ان الجيش العراقي بمشاركة ميليشيات الحشد الشعبي حررا ناحية المحلبية بالكامل والمؤلفة من 13 حيا ومنطقة، وفتحا الطريق الاستراتيجي من الكسك باتجاه محافظة صلاح الدين.

وقال الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان امس إن «وحدات من الجيش والحشد الشعبي استعادت حي الجزيرة الجنوبي وسيطرت على مقام خضر الياس في تلعفر».

في غضون ذلك، قال النقيب جبار حسن إن «قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية تواصل الى جانب عملياتها القتالية في تلعفر اجلاء المدنيين من مناطق القتال ونقلهم الى الخطوط الخلفية تميهدا لنقلهم الى المخيمات».

على صعيد اخر، دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الى الغاء قرار اجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق المقرر في سبتمبر المقبل.

وقال يلدريم في تصريح صحافي امس ان «استفتاء كردستان العراق لا يمكن اعتباره سببا لإعلان تركيا الحرب، اذ يكون إعلان الحرب بين دولة ضد أخرى ونحن لا نعترف بهم كدولة».

وتأتي تصريحات يلدريم بعد إعلان رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهجلي يوم امس الاول ان استفتاء الاقليم «يمكن اعتباره سببا لإعلان تركيا الحرب اذا لزم الأمر.