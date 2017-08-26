أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري أن السلطات التركية اعتقلت خمسة أشخاص لهم علاقة بعملية القرصنة الإلكترونية على وكالة الأنباء القطرية «قنا» التي وقعت قبل نحو 3 اشهر، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة معهم.

وقال المري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل التركي عبدالحميد غل في أنقرة، أمس، إنه بعد جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات مفبركة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدأت السلطات القطرية تحقيقا داخليا ودوليا حول هذه الجرائم، وطلبت من دول صديقة التعاون في هذا الملف.

وأضاف أن انقرة أخبرت الدوحة بأن السلطات التركية ألقت القبض على خمسة أشخاص لهم صلة بعملية الاختراق وأنهم يخضعون للتحقيق، وقال المري إن نتائج التحقيق ستكشف عند انتهائه.

في غضون ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها «العميق» حيال استمرار الأزمة الخليجية لمدة «طويلة جدا أكثر من اللازم»، داعية الأطراف المعنية إلى «تقليل التحريض».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، خلال الموجز الصحافي الذي عقدته في مقر الوزارة بواشنطن «نظل قلقين بشكل كبير من وضع الخلاف بين دول المقاطعة وقطر».

وأضافت «لقد استمر الخلاف أكثر من اللازم، هو بالفعل كذلك»، داعية «جميع الأطراف إلى تقليل الخطاب التحريضي»، مؤكدة أن بلادها ستواصل الحوار مع الحكومة القطرية.

من جهة اخرى، رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية التعليق على عودة العلاقات الديبلوماسية بين إيران وقطر.

وقالت نويرت في رد على سؤال بهذا الخصوص، إن كلا من الحكومة القطرية ونظيرتها الإيرانية هما أفضل من يمكنه الإجابة على الأسئلة التي تحوم حول إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وذلك في إشارة إعلان الدوحة الأخير بإعادة سفيرها إلى طهران، واكتفت بالقول: «حكومتا قطر وإيران هما أفضل من يمكنه الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بذلك».

الى ذلك، وصل عدد الحجاج القطريين منذ فتح منفذ سلوى إلى أكثر من 900 حاج.

يأتي ذلك تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وجه في 17 أغسطس الجاري بتسهيل دخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر المنفذ البري لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية.