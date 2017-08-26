وزير الخارجية العراقي : قواتنا انتزعت 70% من تلعفر من داعش

أعلن وزيرا الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والدفاع فلورانس بارلي اليوم السبت دعمهما للعراق في مواجهة الارهاب واعادة الاستقرار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري خلال زيارتهما لبغداد.

وقال لودريان ان العراق اليوم يعيش بين مرحلة الحرب والسلم ففي الوقت الذي تشرف قواته على هزيمة ما يسمى تنظيم (داعش) فانه يدخل مرحلة المصالحة واعادة الاستقرار ما يستدعي دعم الدول الاخرى.

وبين ان بلاده ستكون دوما في الموعد والى جانب العراق في السلم كما كانت في الحرب وذلك بهدف ترسيخ الشراكة القوية بين البلدين.

بدورها هنأت الوزيرة بارلي العراق على التزامه في الحرب ضد (داعش) وانتصاره الكبير في الموصل مبينة ان المعركة كانت طويلة وصعبة لكنها حسمت لصالح العراق.

واعربت في الوقت نفسه عن ثقتها بقدرات القوات العراقية على الانتصار في معركة تلعفر مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانتصارات التي تحققت بفضل صبر وثبات القوات العراقية لينتقل العراق الى مرحلة اعادة الاعمار التي لاجلها جاء وزير الخارجية الفرنسي ليعرض دعم بلاده للحكومة العراقية.

من ناحيته قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت إن القوات العراقية طردت مقاتلي تنظيم داعش من 70% من تلعفر، أحد معاقل التنظيم بشمال غرب العراق.

وأضاف الجعفري "إن شاء الله الجزء المتبقي قريبا يتحرر".



وتعد فرنسا من اهم المشاركين في قوات التحالف الدولي الداعم للعراق في حربه ضد (داعش) بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.