اعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت ان كوريا الشمالية اطلقت ثلاثة صواريخ باليستية في البحر الشرقي (بحر اليابان).

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية عن هيئة الاركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي قولها في بيان ان كوريا الشمالية اطلقت عدة قذائف مجهولة الهوية بالقرب من منطقة (كيت ديه ريونغ) بإقليم (جانغ وون).

واضافت ان هذه القذائف اطلقت نحو بحر الشرق في حوالي الساعة 06.49 صباح اليوم لافتة الى ان بعضها اجتاز اكثر من 250 كيلومترا شمال شرق البلاد.

من جهتها اعلنت القيادة الامريكية في المحيط الهادئ اليوم الجمعة انها كشفت وتعقبت عدة صواريخ باليستية كورية شمالية في البحر الشرقي مشيرة الى ان التقييم المبدئي يدل على انها ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

واوضحت ان اثنين من الصواريخ تعطلا اثناء تحليقهما بينما انفجر الثالث تقريبا فور إطلاقه.

واكدت القيادة ان الصواريخ الباليستية الثلاثة لم تشكل تهديدا لامريكا الشمالية ولا لاراضي (غوام) مشيرة الى انها ستواصل مراقبة تصرفات كوريا الشمالية عن كثب.