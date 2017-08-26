اعلن مسؤول كبير في حزب ينغلوك شيناواترا، ان رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة التي ذهبت الى المنفى للإفلات من محاكمتها، قد تكون موجودة في دبي حيث يمتلك شقيقها ثاكسين منزلا فخما.

وتتزايد التكهنات في تايلاند حول سقوط ينغلوك شيناواترا التي لم تحضر الجمعة جلسة تلاوة الحكم بعد محاكمتها وتلتزم منذ ذلك الحين صمتا مطبقا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مسؤول كبير في حزبها طالبا التكتم على هويته "قد تكون موجودة في دبي".

والى دبي، لجأ شقيقها ثاكسين الواسع الثراء ورئيس الوزراء السابق الذي اطاحه انقلاب عسكري في 2008، للافلات ايضا من العدالة. ويمضي فيها قسما من السنة، لكنه يسافر كثيرا الى آسيا والى اوروبا.