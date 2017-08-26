أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان ولاية (تكساس) ستواجه كارثة كبرى مع اقتراب الاعصار (هارفي) امرا بتقديم مساعدات اتحادية لاستكمال جهود الانتعاش الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة.

وذكر ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء أمس الجمعة أنه بناء على طلب حاكم ولاية (تكساس) وقع على إعلان الكارثة في الولاية الذي يطلق العنان للقوة الكاملة للمساعدة الحكومية.

وفي هذا الصدد ذكر البيت الابيض في بيان مساء امس الجمعة ان المساعدات يمكن ان تشمل منح مساكن مؤقتة واصلاح المنازل وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها وغيرها من البرامج لمساعدة الافراد واصحاب الاعمال على التعافي من آثار الكارثة.

واكد أن تقييمات الاضرار مستمرة في المناطق الاخرى التي اجتاحها الاعصار اذ من المحتمل تحديد مساعدات اضافية بعد اكتمال التقييمات.

وتم رفع مستوى العاصفة الى الفئة الرابعة اذ بلغت سرعة الرياح العاتية 130 ميلا في الساعة مع اقترابها من ولاية (تكساس).

يذكر ان الاعصار (هارفي) يعد اقوى اعصار يضرب الولايات المتحدة منذ اعصار (ويلما) في عام 2005.