قال البيت الأبيض أمس الجمعة إن مستشاره سيباستيان جوركا لم يعد يعمل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان جوركا مقربا جدا من الاتجاه القومي بقيادة كبير مستشاري ترامب المقال ستيف بانون.



وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان "سيباستيان جوركا لم يقدم استقالته ولكني أؤكد أنه لم يعد يعمل في البيت الأبيض".

ولم يدل المسؤول بتفاصيل، لكن البيان يلمح إلى أن جوركا تمت إقالته.

وذكرت تقارير إن جوركا دخل في صراع مع مستشار الأمن القومي الجنرال إتش آر مكماستر وإنه لم يكن سعيدا بالقرار الذي أعلنه ترامب ودعمه مكماستر والجيش الأمريكي فيما يخص إعادة توجيه الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان.

ويعتبر جوركا، الذي كثيرا ما كان يظهر في محطات الأخبار الأمريكية ذات الاشتراك للترويج لسياسات ترامب، شخصية تبعث على الانقسام داخل الإدارة الأمريكية إذ يراه دبلوماسيون وخبراء استخباراتيون سابقون على أنه شخص قليل الخبرة في الحياة الواقعية.

وجوركا هو آخر المستشارين القوميين الذين يجري تغييرهم في مجلس الأمن القومي وأقسام أخرى من البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة مما يظهر أن الأصوات المناهضة لهذا التيار من أمثال مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون في البيت الأبيض هي التي تنتصر في المعركة بين مستشاري ترامب للسياسة الخارجية.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة فيدراليست عن مصادر مطلعة قولها إن خبير الأمن القومي ومكافحة الإرهاب جوركا قدم استقالته وإنه عبر في خطاب استقالته عن عدم رضاه عن الوضع الحالي لإدارة ترامب.