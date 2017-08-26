اكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم السبت ان بلاده لا ترى دورا طويل الامد للرئيس السوري بشار الاسد في مستقبل سوريا بعد شنه حربا على شعبه واستخدامه اسلحة كيمياوية والقائه براميل متفجرة على المدنيين.

واعتبر فالون في تصريح صحفي ان مستقبل سوريا يجب ان يكون في يد السوريين انفسهم ولهذا تدعم بريطانيا مسار المفاوضات السورية في (جنيف) بين كل المجموعات التي تسعى لتحقيق الديمقراطية في سوريا.



ودعا فالون المجموعات السياسية السورية المختلفة الى الالتزام بالقواعد الديمقراطية مشيرا الى انه تم تنظيم انتخابات في سوريا في الماضي ولا نرى استحالة لتنظيمها في المستقبل لبناء مستقبل سوريا بحكومة متعددة الاطياف تحترم القواعد الديمقراطية.



وفي اول تعليق بريطاني رسمي على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب زيادة عدد القوات الامريكية في افغانسان أعلن فالون ان بريطانيا ستنظر في إمكانية زيادة المساعدات للقوات الافغانية وسد حاجاتها في مجال القدرات العسكرية.



وقال فالون ان "بريطانيا قامت العام الماضي برفع عدد قواتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بنسبة عشرة في المئة تقريبا ثم أعلنت في يونيو الماضي رفع العدد مرة اخرى بنسبة 15 في المئة تقريبا" مؤكدا ان عددا من الجنود البريطانيين سيصلون الى أفغانستان قريبا ليصبح مجموعهم ما بين 550 و600 جندي.