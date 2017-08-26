ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ مستوى48.80 دولار أمريكي مقابل48.69 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المئة أمس مع تراجع الدولار الأمريكي وتأهب منطقة الساحل الأمريكي على خليج المكسيك على خلفية إعصار (هارفي) والمتوقع أن يتطور إلى أكبر عاصفة تضرب البر الأمريكي الرئيسي منذ نحو 12 سنة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنحو 44 سنتا لتصل إلى مستوى 87ر47 دولار للبرميل.

وأيضا ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) تسليم أكتوبر بنحو 37 سنتا لتصل إلى مستوى 41ر52 دولار للبرميل.