أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية السبت السيطرة على مركز مدينة تلعفر وقلعتها التاريخية الواقعة وسط هذه المدينة التي تعد أحد آخر معاقل تنظيم داعش في العراق.

وقال قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله ان "قوات مكافحة الارهاب حررت حي القلعة وبساتين تلعفر وترفع العلم العراقي أعلى بناية القلعة".



وذكر في بيان ان العدد الكلي للاحياء المحررة ضمن جميع المحاور بلغ 16 حيا تمثل أكثر من نصف المساحة الكلية ل‍مركز تلعفر فيما يبلغ عدد الاحياء غير المحررة 12 حيا.

واعلن يارالله في بيان يوم امس الجمعة ان "موقف الأحياء المحررة وغير المحررة والمساحات لعمليات (قادمون يا تلعفر) حسب كل محور من تاريخ ابتداء العمليات من 20 حتى 25 اغسطس الجاري جاء بواقع تحرير خمسة أحياء من أصل ستة في القاطع الجنوبي الغربي وهو محور عمل قوات مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "قوات المحور الشرقي الفرقة المدرعة التاسعة وقوات مشتركة اخرى حررت ثمانية أحياء من أصل 16 ضمن محورها".