ارتفعت حصيلة القتلى بسبب هجوم على مسجد أمس الجمعة في كابول إلى 28 شخصا، فيما أصيب أكثر من 50 شخصا، من بينهم نساء وأطفال.

وتم تأكيد الرقم لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) من جانب محمد إسماعيل قوسي، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة.

وكان مسؤولون قد تحدثوا في وقت سابق عن 25 قتيلا و40 مصابا.

وكان المتمردون قد اقتحموا مسجد "إمام الزمان" الذي يرتاده الشيعة في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة عندما كان المسجد ممتلئا.

وقال بشير مجاهد، أحد المتحدثين باسم شرطة كابول لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن الهجوم وعملية التصدي له انتهت بعد أكثر من خمس ساعات بمقتل المسلحين الاثنين اللذين نفذا العملية.

وقال مجاهد إن الهجوم بدأ بتفجير الانتحاري الأول نفسه عند بوابة مسجد "إمام الزمان" .

وأضاف مجاهد إن "المهاجم الثاني قتل برصاص قوات الأمن الأفغانية".

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات حيث قال وفقا لزعم بثته وكالة أعماق، الذراع الإعلامي للتنظيم إن اثنين من اعضائه نفذا الهجوم.



إيران تدين الهجوم الانتحاري على احد مساجد العاصمة الافغانية كابول



دانت ايران اليوم السبت بشدة الاعتداء الارهابي على احد المساجد في العاصمة الافغانية كابول يوم امس الجمعة قائلة ان الارهابيين يستهدفون "وحدة الشعب الافغاني".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريح صحفي "لاشك ان تأجيج الخلافات المذهبية وضرب وحدة الشعب الافغاني يعدان من اهداف الارهابيين في ارتكابهم مثل هذه الجرائم" مشددا على ضرورة "تكاتف ويقظة" الحكومة الافغانية وشعبها.

واعرب قاسمي عن مواساة بلاده للحكومة والشعب الافغاني بخاصة ذوو ضحايا الهجوم.